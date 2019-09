Faltbare Batterie für faltbare Handys entwickelt

Auch für Kleidung

Zum Einsatz kommen könnte die neuartige Batterie bei falt- und biegbaren Bildschirmen Smartphones, Smartwatches oder Computern, aber auch in funktionalen Textilien. „Man könnte eine solche Batterie beispielsweise in die Kleidung einnähen, wird ETH-Forscher Markus Niederberger in der Aussendung zitiert. Bis die Batterie marktreif sei, bedürfe es aber noch weiterer Forschung.