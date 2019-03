So könnte ein faltbares iPhone aussehen

Nachdem im Februar am Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona einige Handy-Hersteller ihre faltbaren Smartphones vorgestellt beziehungsweise angeteasert haben, blicken Branchenbeobachter in Richtung Apple. Auch Apple-Mitgründer Steve Wozniak wünscht sich ein faltbares iPhone.

Einige Hinweise auf ein faltbares Apple-Phone hat es in der Vergangenheit bereits gegeben. So hat Apple etwa einen beheizbaren Bildschirm für ein faltbares Gerät patentieren lassen. Auch ein weiteres Patent deutet ein faltbares iPhone an. Analysten rechnen damit, dass Apple 2020 ein faltbares beziehungsweise biegbares iPhone vorstellen könnte.