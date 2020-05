Fehlschläge belasten Ruf russischer Raumfahrtbehörde

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hat am Wochenende zwei Fehlschläge in Folge einstecken müssen. Zunächst sorgte eine Panne am Antriebssystem eines „Progress“-Weltraumfrachters am Samstag für Steuerprobleme der Internationalen Raumstation ISS. Nur Stunden später wurde bei einer „Notfallsituation“ mit einer „Proton-M“-Trägerrakete ein mexikanischer Satellit zerstört.

Laut Roskosmos trat etwa acht Minuten nach dem Start der „Proton-M“-Rakete mit einem mexikanischen Satelliten vom Weltraumbahnhof im kasachischen Baikonur eine „Notfallsituation“ ein. Der Kommunikationssatellit „MexSat-1“ wurde dabei zerstört. Die staatliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtete, die Bodenkontrolle habe den Kontakt zur Rakete verloren, als der Satellit sich von der dritten Raketenstufe trennen sollte. Das Manöver in 161 Kilometern Höhe schlug fehl, die Raketenstufe und der Satellit verglühten laut Raumfahrtbehörde anschließend „beinahe vollständig“ in der Atmosphäre.