Fernbedienung für Kühe soll Attacken auf der Alm verhindern

„Jedes Nutztier, das in die Nähe des virtuellen Zauns kommt, bekommt ein akustisches Warnsignal“, erklärt der Geoinformatiker Johannes Scholz. „Sollte sich die Kuh dann weiter diesem Zaun nähern, wird das akustische Signal lauter. Am Schluss können auch kleine Stromschläge dazukommen“, sagt Scholz: „Das funktioniert und bereitet Nutztieren nicht mehr Stress als ein herkömmlicher Stacheldrahtzaun.“ Stromschläge soll es nur in Ausnahmen geben. Die Zone, wo die Kühe grasen dürfen, wird über eine Smartphone-App festgelegt. Die App entwickelt die Firma MovingLayers.

Basisstationen

Die Anwendung klingt praktisch, allerdings ist die Umsetzung nicht trivial: Die Sensordaten werden zunächst von den Halsbändern an eine Box gesendet. Diese enthält eine 5G-Antenne und einen Computer. Um das gesamte Weidegebiet abzudecken, sind mehrere solcher Basisstationen nötig.

➤ Mehr lesen: Das ist das beste Handynetz Österreichs

Von dort fließen die aufbereiteten Daten dann in Echtzeit per Internet auf die Smartphone-App. Allerdings gibt es in manchen Gebieten, wo Kühe weiden, kein flächendeckendes Mobilfunknetz. Deshalb setzen die Forschenden neben 4G- und 5G-Internet auch auf LoRaWAN, ein Funksignal, das selbst in entlegensten Gebieten funktioniert. Manchmal können die Kuhdaten sogar einen Umweg über Satelliten im Weltall nehmen, bevor sie auf der App ankommen.