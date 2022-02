Was sind das für Stangen auf den Flugzeugflügeln?

Setzt man sich im Flugzeug an einen Fensterplatz, kann man schöne Ausblicke genießen. Oft ist auch der Flügel der Maschine sichtbar. Bei fast allen zivilen Flugzeugen ragen an der Hinterkante lange dünne Metallspitzen heraus.

Bei dieser Aufladung sammeln sich außerdem die überschüssigen Elektronen oft an den dünnsten Stellen an, wie den Enden der Querruder und Klappen. Solch eine ungleichmäßige Verteilung, kann Funken verursachen. Funken in der Nähe des Motors oder des Kerosintanks können sehr gefährlich sein.

Aufbau und Funktionsweise

Hier kommen die statischen Entladungsdochte ins Spiel, vorausgesetzt sie sind ordnungsgemäß mit dem Flugzeug verbunden. Ein leitender Pfad von den Teilen des Flugzeugs muss zu den Entladern führen. Mit ihrer schnurähnlichen Struktur sind sie meist auf der äußeren Hinterkante der Tragflächen sowie auf dem Höhen- und Seitenleitwerk befestigt. Die Dochte bestehen aus Hunderten Baumwollfasern, die mit Graphit imprägniert und zu einem Zylinder gewickelt sind, der etwa so dick wie ein Strohhalm sind.

Häufig spitzen sich die Dochte zum Ende zu, wo eine scharfe Kohlenstoffspitze angebracht ist. Durch diesen Aufbau wird die statische Ladung angezogen, wodurch die Elektronen aus dem Flugzeug abfließen und zurück in die Atmosphäre gelangen können. Sie kontrollieren also die Koronaentladung bzw. die elektrische Entladung in einem nicht leitenden Medium, in diesem Fall die Luft. Durch diese effiziente Ableitung können Störungen und die Ansammlung von Ladungen auf der Flugzeugoberfläche verhindert werden.

Die Passagier*innen, das Flugpersonal und das gesamte Flugzeuginnere ist allgemein von Blitzen geschützt, da die Außenhaut von Flugzeugen eine spezielle Schicht aus Kupferfolie mit abschirmender Wirkung besitzt. Die statischen Dochte verhindern zwar keine Blitzeinschläge, welche in der Regel äußerst selten vorkommen, helfen aber diese enormen Spannungen sicher abzuleiten.