Warum 5G in den USA eine Gefahr darstellt und in Europa nicht

Mehrere Fluggesellschaften haben in den Vereinigten Staaten wegen Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Inbetriebnahme von 5G-Mobilfunkmasten in der Nähe von Flughäfen Flüge verlegt oder gestrichen. Auch die Austrian Airlines und Lufthansa haben ihre US-Flüge bereits umgestellt .

Fürs Erste haben AT&T und Verizon zugestimmt, bestimmte 5G-Funkmasten in der Nähe wichtiger Flughäfen nicht in Betrieb zu nehmen. Längerfristig müsste die FAA Sichtanflüge an Flughäfen mit 5G-Funkmasten erlauben. Dazu müssten Höhenmesser in der Nähe von 5G-Basisstationen zertifiziert werden.

In den USA wurden Anfang 2021 die 5G-Bandbreiten im mittleren Frequenzbereich von 3,7 bis 3,98 Gigahertz (GHz) , dem so genannten C-Band , für rund 80 Milliarden Dollar an Mobilfunkunternehmen versteigert.

Welchen Unterschied macht die Frequenz?

Je höher die Frequenz im Spektrum liegt, desto schneller ist der Service. Um das Beste aus 5G zu machen, streben die Betreiber möglichst hohe Frequenzen an. Teile des C-Band-Spektrums wurden bisher für Satellitenradio verwendet. Der Übergang zu 5G ermöglicht viel mehr Datenverkehr.

Was sagen die Mobilfunker?

Laut Verizon und AT&T wurde 5G schon in 40 Ländern eingeführt - ohne Einfluss auf den Flugverkehr. Sie sind bereit, ähnlich wie in Frankreich, für 6 Monate Pufferzonen um 50 US-Flughäfen einzurichten, um das Risiko von Störungen des Flugverkehrs zu verringern.

Warum ist das anderswo kein Problem?

In der Europäischen Union herrschen bereits seit 2019 Standards für 5G-Frequenzbereiche zwischen 3,4 und 3,8 GHz, einem niedrigeren Bereich als in den USA. Die Bandbreite wird in vielen der 27 Mitgliedstaaten bisher problemlos verwendet.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA), die für 31 Staaten zuständig ist, erklärte im Dezember, das Problem betreffe nur den amerikanischen Luftraum: "Zum jetzigen Zeitpunkt wurde in Europa kein Risiko einer unsicheren Interferenz festgestellt".

In Frankreich zum Beispiel werden Frequenzen zwischen 3,6 bis 3,8 GHz genutzt mit einer geringeren Leistung als es in den USA vorgesehen ist. Auch in Südkorea wurden keine Probleme durch Mobilfunkmasten in der Nähe von Flughäfen mit einer 5G-Bandbreite zwischen 3,42 und 3,7 GHz festgestellt. Am Flughafen Wien ist 5G auf den Frequenzen zwischen 3,4 und 3,8 GHz seit etwa 3 Jahren in Betrieb.