Forensik klärt Verbrechen in Vergangenheit und Gegenwart

In Asparn sind verschiedenste Methoden zum Einsatz gekommen. "Am Ende arbeiten wir wie Detektive. Wenn wir etwas herausfinden, ergeben sich daraus oft weitere Fragen", sagt Teschler-Nicola. Das Geschlecht der Verstorbenen kann oft anhand des Beckens bestimmt werden. Ist dieses nicht vorhanden, wird auf Eigenheiten an Schädel, Stirn und Kiefer geachtet. Muskelansätze lassen ebenfalls Rückschlüsse zu. Selbst manche Krankheiten lassen sich aus den Knochen lesen. "Tuberkulose, Lepra oder Syphilis können Spuren an den Knochen hinterlassen, genau wie einige Stoffwechselkrankheiten", sagt die Expertin. In Asparn waren es aber vor allem die Knochenbrüche, die anfangs Aufschlüsse über die Geschehnisse lieferten.

"Hier wurden mehrere menschliche Skelettreste in atypischer Konfiguration gefunden. Das hat uns schon zu Beginn stutzig gemacht", sagt Teschler-Nicola. In der Siedlung im nördlichen Niederösterreich fanden sich verschiedene menschliche Überreste aus der Zeit um 5000 vor Christus. Das Seltsame war, dass es keine Gräber gab. Die Knochen lagen mehr oder weniger wild verstreut auf dem Areal. "Normal für diese Zeit sind konservative Bestattungsriten", sagt Teschler-Nicola. Zudem fehlten bei einigen Skeletten Hände oder Füße und es gab ein deutliches Übergewicht an Männern bei den jungen Erwachsenen unter den Opfern. Dann stellten die Forscher fest, dass alle Skelette schwere Schädelverletzungen aufwiesen und einige bis zu acht verschiedene Frakturen aufwiesen. Analysen ergaben, dass die meisten Wunden mit Steinkeulen verursacht wurden.