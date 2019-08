Forscher entwickeln Zellkulturen gegen Tierversuche

So lassen sich etwa Kunststoffe darauf testen, ob sie Kontaktallergien auslösen. Dazu kommen Kulturen aus menschlichen Zellen zum Einsatz. Geprüft wird hier, ob oxidierende Substanzen in der Probe vorhanden sind. Die Methode wurde an der FH weiterentwickelt und funktioniert jetzt zuverlässiger und selektiver. Auch eine grundsätzliche Prüfung der Toxizität einer Chemikalie lässt sich mit den Zellkulturen vornehmen. Ein kompletter Ersatz für Tierversuche können die zellbasierten Testsysteme aber auch nach der Verbesserung der Methode nicht sein. “Zellkulturen sind immer eine Vereinfachung, weil sie nur eine Näherung für komplexe Zellverbände sein können. Wir können Tierversuche nicht gänzlich ersetzen, aber in vielen Bereichen könnte so zumindest bei den Vortests auf Experimente an lebenden Tieren verzichtet werden”, sagt Czerny.

Bei Kosmetika oder der Prüfung der Verträglichkeit von Kunststoffen können die Zellkulturen so tatsächlich helfen, Tiere vor einem Schicksal als Versuchsobjekte zu bewahren. In der Pharmaindustrie, wo es strenge Vorschriften gibt, ist die Situation aber schwieriger. “Auch hier gibt es Bestrebungen, Tierversuche zu minimieren. Es gibt bei der Entwicklung neuer Medikamente oft viele Kandidaten für Wirkstoffe. Hier könnten Zellkulturen helfen, eine Auswahl zu treffen. Dann müssten Tierversuche erst in der Schlussphase eingesetzt werden.

In Zukunft sollen die Zellkulturen noch weiter verbessert werden, um möglichst viele Tierversuche ersetzen zu können. Das Verfahren zur Prüfung von Kunststoffen haben die Forscher in Kooperation mit dem Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik entwickelt. Ein weiteres Projekt zur Prüfung Bio-medizinischer Kunststoffe läuft ebenfalls bereits. “Auch eine Kooperation im Pharma-Bereich würde uns reizen”, sagt Czerny.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und FH Campus Wien entstanden.