Forscher finden erdnächstes Schwarzes Loch

Forscher des European Southern Observatory ( ESO) haben ein Schwarzes Loch entdeckt, das nur 1.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Ein so erdnahes Schwarzes Loch wurde bis dato noch nie entdeckt. Seine Existenz haben die Astronomen durch Verfolgen seiner beiden Begleitsterne mithilfe des MPG/ESO-Teleskops am Observatorium La Silla in Chile ermittelt.

„Wir waren total überrascht, als uns bewusst wurde, dass dies das erste Sternsystem mit einem Schwarzen Loch ist, das mit bloßem Auge sichtbar ist“, sagt der emeritierte Forscher Petr Hadrava von der Academy of Science in Prag. An einer dunklen, klaren Nacht sei das System namens HR 6819 von der Südhalbkugel aus deutlich erkennbar – ohne Teleskop oder Fernglas.