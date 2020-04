Erstmals Schwarzes Loch entdeckt, das kleineres verschlingt

"Die Schwarzen Löcher haben die 8- bzw. 30-fache Masse unserer Sonne. Dies ist das erste Doppelsystem Schwarzer Löcher, bei dem wir einen so großen Unterschied zwischen den Massen beobachtet haben", sagt Roberto Cotesta von der Abteilung "Astrophysikalische und Kosmologische Relativitätstheorie" am Albert-Einstein-Institut in Potsdam. "Dieser große Massenunterschied bewirkt, dass wir mehrere Eigenschaften des Systems genauer messen können: seinen Abstand zu uns, den Winkel, in dem wir es betrachten, und wie schnell sich das schwere Schwarze Loch um seine Achse dreht."

Bessere Detektoren

Das faszinierende System, das unter dem Namen GW190412 geführt wird, entdeckten die Forscher bereits am 12. April 2019. Es ist insofern eine Premiere, da mit den selben Instrumentarien bisher nur Doppelsysteme an Schwarzen Löchern entdeckt wurden, die ungefähr die gleich große Masse aufwiesen. Die Schwarzen Löcher, die sich um einander und die eigene Achse drehen, konnten durch eine Weiterentwicklung und bessere Empfindlichkeit der eingesetzten Detektoren entdeckt werden. Sie seien der Beweis, dass eine vielfältigere bisher verborgene Population an Doppelsystemen gebe als bisher bekannt.