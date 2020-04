Forscher finden Erklärung für umgeworfenen Uranus

Siedepunkte

Bei der Kollision der Erde mit Theia wurde viel festes Gestein freigesetzt, das sich in einer heißen Scheibe um die Erde sammelte, sich durch hohe Siedepunkte aber bald verfestigte und relativ rasch zum Mond formte. Im Falle des Uranus wurde beim Aufprall wesentlich flüchtigeres Material (hauptsächlich Wasser und Ammoniak) freigesetzt. Das Material benötigte durch niedrigere Siedepunkte länger, um sich zu verfestigen. Rund die Hälfte des Materials entwich ins All, der Rest sammelte sich in einer Scheibe um den Uranus, wo mehrere Monde und Ringe (wie beim Saturn) entstanden.

Exoplaneten

Laut den Autoren der Studie, die im Fachjournal Nature Astronomy veröffentlicht wurde, gebe es also einen signifikanten Unterschied von Zusammenstößen von felsigen Objekten in Sonnennähe und jenen von eisigen Objekten weit weg vom Zentralgestirn. Die Erkenntnis hilft Astronomen künftig auch beim Erforschen von Exoplaneten. Viele der Planeten, die außerhalb des Sonnensystems entdeckt werden, sind so genannte Supererden, die großteils aus Wassereis bestehen.