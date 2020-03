Uranus produzierte Gasblase mit 400.000 Kilometern Durchmesser

Das Raumschiff Voyager 2 ist seit 1977 im Weltraum unterwegs und sammelte seither zahlreiche Daten über unser Sonnensystem und darüber hinaus. Manchmal verstecken sich aber auch neue Erkenntnisse in alten Daten. Wissenschaftler analysierten erneut Messungen, die Voyager 2 1986 beim Vorbeiflug an Uranus vornahm. Nach fast 34 Jahren stellten sie fest, dass der Planet damals eine riesige Gasblase produzierte.

Voyager 2 war 60 Sekunden lang durch einen Plasmoiden geflogen. Diese gigantische Blase besteht aus Plasma und Magnetfeldern. Wie das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA beschreibt, geben viele Planeten etwas in ihre Umwelt ab. So beobachtete man Wasserstoff, der von der Venus abgegeben wird und sich an Sonnenwinde heftet. Jupiter und Saturn geben große Blasen an elektrisch geladenener Luft ab. Erst kürzlich konnten Forscher die Helligkeitsschwankungen des Sterns Beteigeuze mit dem Abstoßen einer Staubwolke erklären.