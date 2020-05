Forscher: Jurassic Park stellt Raptoren völlig falsch dar

"Raptor-Dinosaurier werden oft ähnlich wie Wolfsrudel auf der Jagd gezeigt", sagte Joseph Frederickson, Paläontologe und Direktor des Weis Earth Science Museum auf dem Campus der UWO. "Die Beweise für dieses Verhalten sind jedoch nicht schlüssig”, wie er sagt.

Ein Grundproblem an der These ist, dass lebende Verwandte der Raptoren wie Vögel und Krokodile ebenfalls nicht in Gruppen jagen gehen.

Weitere Hinweise haben die Forscher nun aus den Zähnen der Tiere gewonnen. Die dabei untersuchten Funde waren 115 bis 118 Millionen Jahre alt.

Alte und junge Zähne

Anhand der verschieden großen Zähne haben die Forscher analysiert, wie sich ältere Exemplare und Jungtiere ernährten. Dabei haben sie festgestellt, dass die Tiere in unterschiedlichem Alter unterschiedliche Dinge fressen. Würden die Raptoren im Rudel jagen, würden sich sowohl ältere als auch jüngere Tiere einfach die erlegte Beute teilen.

“Das bedeutet, dass die Jungen nicht von den Erwachsenen gefüttert wurden, weshalb wir glauben, dass Jurassic Park in Bezug auf das Verhalten falsch lag", so Frederickson.

Die Methode, die die Forscher angewendet haben, könnte nun auch bei anderen ausgestorbenen Tieren angewendet werden, um herauszufinden, ob sie in Rudeln gejagt haben.