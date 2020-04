Paläontologen: Sahara war der gefährlichste Ort aller Zeiten

Wissenschaftler haben vielleicht den gefährlichsten Ort gefunden, der in der Geschichte unserer Erde existiert hat. In einem Delta im Südosten von Marokko sollen vor 100 Millionen Jahren zahlreiche Raub- und Flugsaurier sowie mehrere Krokodilarten gelebt haben. Nun wurde eine erste detaillierte Übersicht der damals lebenden Dinosaurier in der sogenannten „Kem Kem“-Formation erstellt.

Die Paläontologen der Universität Detroit Mercy und der Universität Portsmouth haben für eine Studie im Fachmagazin ZooKeys zahlreiche fossile Wirbeltiere aus dem Gebiet analysiert. Die Überreste stammen aus der Kreidezeit. Die Übersicht der Fossilien sei „ein Fenster in das Zeitalter der Dinosaurier in Afrika“, heißt es in einem Statement des Hauptautors Nizar Ibrahim.