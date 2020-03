Kleinster Dinosaurier in Bernstein konserviert gefunden

Forscher haben im nördlichen Myanmar den 14 Millimeter langen Kopf des wahrscheinlich bislang kleinsten bekannten Dinosauriers gefunden. Konserviert wurde er in Bernstein. Das schreiben sie in einer Studie im Fachmagazin Nature. Demnach war das Tier in etwa so groß, wie die heute kleinste Kolibriart, die Bienenelfe. Der Vogel misst zwischen 5 und 7 Zentimeter und wiegt knapp 2 Gramm.

Das gefundene Fossil hat vor 99 Millionen Jahren gelebt und trägt die wissenschaftliche Bezeichnung Oculudentavis Khaungraae.

Oculudentavis kommt von den lateinischen Bezeichnungen Vogel, Auge und Zahn und geht auf die optische Erscheinung des Fossils zurück. Laut den Wissenschaftlern hatte das Tier jeweils 29 oder 30 Zähne am Ober- und Unterkiefer. Diese "gute” Ausstattung deutet darauf hin, dass es sich um einen Räuber handelte. Im Unterschied dazu ernährt sich die Bienenelfe ausschließlich von Nektar.