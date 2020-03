Warum Dinosaurier um 30 Minuten kürzere Tage hatten

Wechselwirkung Erde-Mond

Dass der Mond von der Erde wegdriftet, kann aber nicht immer so gewesen sein. Denn würde diese Wechselwirkung linear verlaufen, hätte sich der Mond vor einigen Milliarden Jahren im Erdinneren befinden müssen. Daher orientieren sich die Wissenschaftler auch an fossilen Funden, wenn sie die Tageslänge vor einigen Millionen Jahren berechnen.

Die fossilen Muscheln, die die Forscher untersuchten, weisen ganz klare Tag-Nacht-Muster in ihren Wachstumsringen auf. Die Unterschiede der Tageszeit zeigen sich in hellen und dunklen Mustern sowie in chemischen Abweichungen. Eine Analyse des Tag-Nacht-Verlaufs über 9 Jahre hinweg ergab, dass der Tag vor 70 Millionen Jahren deutlich kürzer war als heute.