Forscher pflanzen Mäusen Erinnerungen ein

Im Gehirn von Säugetieren existieren spezielle Neuronen, in denen eine Art Landkarte kodiert ist. Diese Orts-Neuronen feuern immer in einem bestimmten Muster, wenn ein Ort aufgesucht wird oder wenn an ihn gedacht wird. Das haben sich Forscher jetzt zunutze gemacht, um schlafenden Mäusen positive Erinnerungen an bestimmte Orte einzupflanzen. Zuerst wurden den Mäusen dazu Implantate eingesetzt, um herauszufinden, welche Orts-Neuronen mit einer bestimmten Stelle in einem Labyrinth verknüpft sind. “Die Orts-Zellen werden dann im Schlaf in Echtzeit überwacht. Jedesmal, wenn die gesuchten Orts-Neuronen gefeuert haben, haben wir im Mäusegehirn gleichzeitig das Belohnungszentrum elektrisch stimuliert”, sagt Forscher Karim Benchenane im Gespräch mit der futurezone.

Wenn die Maus danach die relevante Stelle im Labyrinth wieder aufsucht, wird das Belohnungszentrum im Hirn aktiv. Je mehr Stimulation im Schlaf es gegeben hat, desto stärker wird die Verbindung im Gehirn. Die Mäuse steuern nach der Behandlung ohne Umschweife die ausgesuchte Stelle im Labyrinth an. “Wir haben bewiesen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den Orts-Neuronen und der echten Welt gibt. Zudem belegt unser Versuch auch, dass es im Schlaf zu einer Reaktivierung der im Wachzustand erlebten Umwelt kommt”, sagt Benchenane. Dass es eine Verbindung zwischen Orts-Zellen und Orten gibt, ist zwar schon seit den 1970er-Jahren bekannt, bislang war es aber nur eine Korrelation. Ob ein Tier tatsächlich an einen bestimmten Ort denkt, wenn das entsprechende Neuron feuert, war unklar. “Durch die Messung im Schlaf konnten wir das beweisen, weil es dann keine direkte Verbindung zwischen Ort und Zelle geben kann”, sagt Benchenane.