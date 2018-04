Forscherinnen analysieren Schulsozialarbeit

An der FH Campus Wien wurde deshalb die Professionalisierung der heimischen Schulsozialarbeit untersucht, also der Weg der Entwicklung von einer ausgeübten Tätigkeit zu einem eigenständigen Beruf. Die Studie ist Teil eines fortlaufenden Projekts, das die Diskussion um das Thema mit Daten unterfüttern soll. “Wir haben ein systematisches Modell entwickelt und damit Schulsozialarbeit in unterschiedlichen Ländern analysiert. Das Modell wurde auch auf Österreich angewendet und soll helfen, die Schulsozialarbeit hierzulande als Profession zu etablieren“, sagt Christine Würfl von der FH Campus Wien.

Später Start

In Österreich startet dieser Professionalisierungsprozess vergleichsweise spät. Entsprechende Debatten wurden etwa in Deutschland, wo auch schon eine erste spezialisierte Hochschule für Schulsozialarbeit angeboten wird, schon in den 90er-Jahren geführt. In Österreich gab es lange Zeit einen Fleckenteppich aus punktuellen Maßnahmen. “Das Thema kam immer dann auf, wenn es politisch gerade opportun war. In den vergangenen Jahren ist aber viel passiert, auch weil das Bildungsministerium 2010 eine koordinierende Rolle übernommen hat. Ein einheitliches Berufsbild, wie z.B. in den USA, gibt es aber bei uns noch nicht”, sagt Würfl. Die soziale Unterstützung von Schulen wird derzeit nicht nur von verschiedenen öffentlichen und privat organisierten Trägervereinen geleistet, sondern Schulsozialarbeit muss sich auch in der Schule gegenüber den bereits etablierten Angeboten und Berufsgruppen behaupten.