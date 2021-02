Foto: Mars-Rover hat den Absturz des Sky Cranes mitangesehen

Vergangene Woche ist der NASA-Rover Perseverance am Mars gelandet. Eine der vielen Komponenten, die das ermöglichten, war die Descent Stage.

Diese steuerte mit ihren Triebwerken einen sicheren Landepunkt an, um dann dort den Mars-Rover per Seil, genannt Sky Crane, herunterzulassen. Während für Perseverance so eine sichere Landung ermöglicht wurde, nahm die Descent Stage ihr geplantes, unsanftes Ende.

Sie flog davon, um in sicherer Entfernung abzustürzen. Perseverance hat den Moment nach dem Crash mit einer seiner Hazcams festgehalten.