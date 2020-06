futurezone sucht den Roboter des Jahres 2014

So wie jedes Jahr sucht die futurezone auch 2014 wieder Kandidaten für den Robotik Award powered by Festo, einen der Spezialpreise, die im Rahmen der futurezone Awards im Herbst vergeben werden. In den letzten Jahren zeigte sich eine große Bandbreite unterschiedlicher Roboter unter den Kandidaten. Vom Industrieroboter über Quadcopter, von der Cocktailmaschine bis zum autonomen Kundschafter in Katastrophenszenarien, vom Robotercontroller für Schüler bis zur Sortieranlage für Bierflaschenbügel - beim Robotik Award sind keine Grenzen gesetzt.