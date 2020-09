Gefährliches Phänomen: Neues Erdloch in Sibirien entstanden

Ein tiefes schwarzes kreisrundes Loch, das sich plötzlich am Boden auftut, klingt eigentlich wie der Anfang eines Katastrophenfilmes. In Sibirien tauchen aber immer wieder solche Erdlöcher auf. Zuletzt öffnete sich ein solcher Krater auf der Jamal-Halbinsel. Er ist 50 Meter tief und das größte der 17 Erdlöcher, die sich in dieser Region in den vergangenen Jahren aufgetan haben.

Es gibt verschiedene Theorien dazu, wie diese Krater entstehen. So könnten sie durch plötzliches Einfallen von Hügeln oder schwellender Tundra verursacht werden. Letzteres entsteht, wenn der Permafrost, also der dauerhaft gefrorene Boden, auftaut und sich Methangas an der Oberfläche bildet. Im Permafrost sind zudem schätzungsweise 1,7 Billionen Tonnen Kohlenstoff eingeschlossen, das durch verrottetes organisches Material entstand.