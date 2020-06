Meteoritenkrater in Indien hat plötzlich eine andere Farbe

Ein See in einem Meteoritenkrater im westindischen Bundesstaat Maharashtra hat sich über Nacht Rosa gefärbt und damit für Staunen gesorgt. Forscher führen die Farbänderung auf sich ändernde Salzgehalte und das Vorhandensein von Algen im Wasser zurück, wie The Weather Channel India schreibt.

Festgehalten wurde die Farbänderung des Lonar-Sees auch vom All aus: