Glockenläutendes Enzym könnte Erwin Schrödinger bestätigen

Bei der Untersuchung zeigte sich, dass das Enzym "wie eine Glocke läutet", wie die Wissenschafter in der Aussendung schreiben, mit einer Frequenz von wenigen Terahertz. Als besonders bemerkenswert werten die Forscher, dass die Schwingung das gesamte Protein erfasst und damit für den Energietransfer durch die Moleküle verantwortlich sein könnte.

Die Schwingungen würden nur etwa eine Pikosekunde lang dauern, also den billionsten Teil einer Sekunde, und damit in einem Zeitbereich liegen, in dem biochemische Reaktionen ablaufen. Die Forscher gehen davon aus, dass die Evolution die Enzyme so optimiert hat, dass sie genau so lange schwingen, dass die Reaktion möglichst effizient abläuft. Die Schwingung würde den Proteinen erlauben, sich rasch so zu verformen, dass sie sich mit anderen Molekülen verbinden können - ein für viele wichtige biologische Funktionen wichtiger Prozess. "Unsere Arbeit zeigt, dass Proteine sehr überraschende mechanische Eigenschaften besitzen, die auf maximale Effizienz ausgerichtet sind", so Wynne.