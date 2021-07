GM und Lyft entwickeln autonome Roboter-Taxis

Der US-Autohersteller will mit dem Uber-Rivalen Lyft ein Netzwerk aus autonomen On-Demand-Fahrzeugen auf die Beine stellen.

Die Opel-Mutter General Motors will ein System von Roboter-Taxis entwickeln. Dafür kooperiert der amerikanische Autogigant mit dem Start-up Lyft, einem Rivalen des umstrittenen Fahrdienst-Vermittlers Uber. GM steckte 500 Millionen Dollar (458,5 Mio Euro) in die bisher nur in den USA aktive Firma.

"Wir sehen die Zukunft der Personenverkehrs als vernetzt, nahtlos und autonom", so GM-Präsident Dan Ammann in einer Aussendung. Gemeinsam mit Lyft will der Autohersteller eine Netzwerk aus autonomen On-Demand-Fahrzeugen initialisieren.

Uber arbeitet ebenfalls an der Entwicklung selbstfahrender Autos. Dafür warb das Start-up aus San Francisco, das weltweit mit Taxi-Branche und Regulierern aneinandergerät, zahlreiche Forscher von der renommierten US-Universität Carnegie Mellon ab und sicherte sich Teile der Kartensparte von Microsoft.