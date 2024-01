Google enthüllt spektakuläre Video-KI Lumiere

Google hat einen neuen KI-Videogenerator vorgestellt: Lumiere. Damit sollen sich realistische, vielfältige und vor allem flüssige Videos generieren lassen.

In einem Video zeigt Google, was mit Lumiere alles möglich ist. Neben der üblichen Text-zu-Video-Funktion soll Lumiere auch Fotos animieren und vorhandene Videos editieren können. So kann etwa eine Person im Video per Texteingabe zu einer Blumenskulptur werden oder ein echtes Auto zu einem Lego-Auto. Auch Kleidung einer Person im Video kann getauscht werden. Ebenfalls kann der Stil eines Videoclips per Texteingabe geändert werden – etwa von fotorealistisch zu Zeichentrick.