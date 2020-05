Grazer Fraunhofer Institut testet Leitsysteme

Damit sich Passanten in großen Gebäudekomplexen oder Verkehrsdrehscheiben wie Bahnhöfen schnell zurechtfinden, müssen die Personenströme effizient gelenkt werden. Forscher des Fraunhofer Austria Research in Graz haben eine virtuelle realitätsnahe Umgebung entwickelt, in der zum Beispiel der Wiener Hauptbahnhof begangen und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer hin getestet werden kann - bevor er noch ganz fertiggestellt ist.

Es ist nicht immer einfach, sich in fremder Umgebung in großen Infrastrukturen wie Bahnhöfen, Flughäfen oder Einkaufszentren zurechtzufinden. Unsicherheit und Orientierungslosigkeit lassen sich vermeiden, wenn ein klares Leitsystem signalisiert, wo man sich befindet und wie man zum Ziel kommt. „Für viele Menschen bringt die Komplexität der Verkehrsknotenpunkte eine verstärkte Desorientierung, erhöhte subjektive Unsicherheit und in weiterer Folge eine psychische Mobilitätsbarriere mit sich. Diese Aspekte müssen bereits bei der Planung berücksichtigt werden, da nachträgliche Adaptierungen teuer werden können“, so Eva Eggeling, Leiterin des Geschäftsbereiches „Visual Computing“ im Grazer Fraunhofer Institut, bei einer Pressekonferenz am Dienstag.