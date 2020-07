Größte 3D-Karte des Universums präsentiert

Ein internationales Konsortium an Forschenden mit Beteiligung der Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) hat mithilfe eines Teleskops mehrere Millionen Galaxien und Quasare analysiert. Das Resultat ist die bisher größte 3D-Karte des Universums, die am Sonntag in Form von mehr als 20 wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlicht wurde.

Mehrere hundert Mitarbeiter

Diese Karte ist aus einer mehr als 20-jährigen Zusammenarbeit von mehreren hundert Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aus rund 30 verschiedenen Institutionen aus der ganzen Welt entstanden, wie die EPFL am Sonntag mitteilte. Hauptstandort des Projekts namens "Sloan Digital Sky Survey" ist in New Mexiko in den USA. Dort wurde mit einem riesigen optischen Teleskop geforscht.

Die veröffentlichten Analysen stammen insbesondere von der letzten kosmischen Sondierung namens "The extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey" (eBOSS). Auch mehrere Forschende der EPFL waren daran beteiligt: Jean-Paul Kneib, der das Laboratorium für Astrophysik (LASTRO) leitet, ist sogar der Initiator und war mehrere Jahre lang der Hauptforscher.