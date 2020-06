Astronomen stellen Modell unseres Universums in Frage

Das Universum weitet sich schneller aus als zuvor angenommen. Das geht zumindest aus einer neuen Studie der Harvard-Universität und des Smithsonian Instituts hervor. Astronomen haben die kosmischen Entfernungen von Galaxien anhand neuer Techniken berechnet, die mit der Hubble-Konstante, mit der grundsätzlich die Expansionsrate des Universums berechnet wird, nicht übereinstimmen.

Nicht nur die Hubble-Konstante, auch das Standardmodell der Kosmologie, auf dem der Hubble-Wert basiert, könnte damit einer Überarbeitung bedürfen, berichtet Space.com.

Zahlreiche Teleskope

Für die neue Entfernungsmessung zu mehreren Galaxien wurde eine Reihe an unterschiedlichen Teleskopen weltweit zur Hilfe genommen, darunter das National Science Foundation's Very Long Baseline Array (VLBA), das Karl G. Jansky Very Large Array (VLA), das Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT) und das deutsche Effelsberg-Teleskop.