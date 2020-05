Größtes Schiff der Erde ins Meer gelassen

Die Dimensionen sind aber in jedem Fall gewaltig. So wird die schwimmende Plattform alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Ihr Gewicht wird mit 600.000 Tonnen angegeben, mit ihrer Länge von 488 Meter schlägt sie auch das 443 Meter hohe Empire State Building locker. Die Baukosten werden auf 11 bis 13 Milliarden Dollar geschätzt.

Die Plattform ist so gebaut, dass sie auch den in der Gegend auftretenden Zyklonen widerstehen kann. Shell zufolge soll Prelude 3,6 Millionen Tonnen von flüssigem Naturgas pro Jahr produzieren. Dem Konzern zufolge arbeitet man bereits an einer Nachfolgeplattform, die noch größer ausfallen soll.