“Große Firmen gehen offensiv gegen Hacker vor”

Keine Sicherheitsmaßnahme kann garantieren, dass Hacker es nicht schaffen, sich Zugriff zu einem System zu verschaffen. Neben passiven Schutzmaßnahmen haben die Opfer auch die Möglichkeit, zurückzuschlagen, indem sie versuchen, die Eindringlinge selbst zu hacken. Im Rahmen des diesjährigen Security Forums am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich erklärt der IT-Rechtsexperte David Wilson, welche Möglichkeiten Firmen und Regierungen hier offenstehen.

“Im Falle von Angriffen auf Staaten ist es wichtig zu wissen, ob es sich um Spionage, Cyberattacken oder Cyberwar handelt. Darüber herrscht oft Uneinigkeit. Im Falle des Sony-Hacks etwa haben die USA mit einer Denial-of-Service-Attacke gegen Nordkorea reagiert. Für Firmen ist es allerdings oft schwieriger zu entscheiden, was sie tun können, um legal zurückzuhacken”, sagt Wilson. Als wichtigste Grundlage für Unternehmen nennt Wilson aber gute Verteidigung. Hier gebe es bei vielen Firmen noch einiges an Aufholbedarf. “Die Führungsetage muss eingebunden werden und sich mit den Systemen zumindest so weit auskennen, um in der Lage zu sein, im Notfall Entscheidungen zu treffen. In den meisten Firmen wird das derzeit auf die IT-Abteilung abgeschoben”, sagt Wilson.