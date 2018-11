Gruseliger Roboter-Kinderkopf mimt menschliche Emotionen

Entwickelt wurde der Junge namens Affetto an der Universität von Osaka in Japan. Es ist mittlerweile die zweite Generation des Androiden-Kindes, die noch besser menschliche Emotionen darstellen können soll. In dem Video ist zu sehen, wie mit der mechanisierten Mimik Gefühle wie glücklich, verwirrt, verängstigt, wütend und verwundert darstellt werden. Das Ganze sieht etwas verstörend aus.

Laut den Forschern ist die größte Herausforderung die Verformung der Oberfläche, wenn das Gesicht des Androiden kontrolliert werden soll. Die Bewegungen der weichen Kunsthaut erzeugen Instabilität, was ein großes Hardware-Problem sei. Hier wollen die Forscher noch bessere Wege finden, die Verformung der Haut zu messen und zu kontrollieren.