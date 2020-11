Haben alle Mangos Corona? Verschwörungstheorie auf dem Prüfstand

Im Internet macht eine neue Verschwörungstheorie die Runde. Demnach seien alle PCR-Tests sinnlos. Die Regierungen würden diese nutzen, um willkürlich gesunde Menschen für krank zu erklären. Dies sei, so die Theorie, der Grund, warum es so viele asymptomatische Infizierte gäbe. Diese Kranken ohne Symptome seien demnach in Wahrheit alle gesund.

Mit so hohen Infektionszahlen könne die Regierung dann diktatorische Maßnahmen ergreifen, manipulierte Impfstoffe zur Gedankenkontroller verteilen, usw. Der Beweis dafür soll die Mango sein.

Abstrich von Mango

Angeblich würde jede Mango positiv auf den PCR-Test reagieren – was ein klarer Beweis sei, dass der Test nichts taugt. Die Wissenschaftlerin @Dailymama_org, die beruflich COVID-19-Tests auswertet, ist dieser Theorie jetzt nachgegangen.