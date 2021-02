Knapp 300.000 Menschen in Österreich gegen Corona geimpft

Rund eine halbe Million Corona-Impfungen sind bisher in Österreich durchgeführt worden.

Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober sind "mehr als 500.000 Corona-Impfungen in Österreich durchgeführt worden, und mehr als 200.000 Menschen bereits vollimmunisiert".

Laut dem offiziellen Dashboard des Gesundheitsministeriums zeigt die Zahl der im E-Impfpass eingetragenen Impfungen mit Stand 20.2. 0:00 Uhr 486.888 Impfungen an, und 195.365 Menschen, die bereits vollimmunisiert worden sind, also die jeweils 2 Impfdosen erhalten haben. Im E-Impfpass sind derzeit rund 90 Prozent aller Corona-Impfungen erfasst, rund 10 Prozent müssen noch nachgetragen werden. Das erklärt auch die Diskrepanz zwischen den von Anschobers verkündeten Zahlen, und denen, die am Dashboard ausgewiesen werden.

Das Impf-Dashboard ist, nachdem es anfänglich große Kritik darüber gegeben hatte, mittlerweile sehr gut aufbereitet und nachvollziehbar für alle, die sich für die genauen Zahlen interessieren.

Der erste Corona-Impfstoff war Ende Dezember in Österreich eingetroffen und das Bild des Leiters der Infektiologie an der Klinik Favoriten in Wien, Christoph Wenisch, ging um die Welt. Wenisch rechnet damit, das bis Ende 2021 rund 80 Prozent der Bevölkerung immunisiert sein werden.