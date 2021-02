Was ist der Unterschied zwischen Impfreaktion und Nebenwirkung?

Müdigkeit, Schüttelfrost, Fieber: Im Zusammenhang mit den Corona-Impfstoffen treten diese oder andere Beschwerden relativ häufig auf. Das ist normal.

Denn jedes Medikament, jede Impfung und jeder andere medizinische Eingriff können neben der gewünschten Wirkung auch milde bis schwerwiegende Reaktionen hervorrufen. Der vielzitierte deutsche Pharmakologe Gustav Kuschinsky hat es einst so ausgedrückt: „Wenn behauptet wird, dass eine Substanz keine Nebenwirkungen zeigt, so besteht der dringende Verdacht, dass sie auch keine Hauptwirkung hat."

Und doch führen die vermeintlich unerwünschten "Nebenwirkungen" bei den derzeit eingesetzten COVID-19-Vakzinen zu Missverständnissen und Angst. Daher ist eine Unterscheidung zwischen Impfreaktionen und Nebenwirkungen wesentlich.

Harmlose Impfreaktionen

„Die Begriffe Impfreaktion und Nebenwirkung werden sehr häufig analog verwendet. Per Definition ist eine Impfreaktion aber eine häufige, normale Reaktion auf eine Impfung, etwa ein lokales Brennen oder eine Rötung an der Einstichstelle sowie Kopfschmerzen oder das Gefühl der Erschöpfung“, sagt der Virologe Lukas Weseslindtner, Facharzt für Virologie an der MedUni Wien, zur futurezone. Die Impfreaktion sei durch die Wirkung des Immunsystems erklärbar – sie entsteht in der Entwicklung einer Immunantwort und ist harmlos.

Neben einer Lokalreaktion könne auch eine systemische Impfreaktion auftreten, wie Fieber, Glieder- oder Muskelschmerzen oder grippeähnliche Symptome. „Auch kurze allergische Reaktionen zählen dazu", sagt der Experte. Sie treten natur- und erwartungsgemäß auf. In einigen Fällen kann die Krankheit, die man bekämpfen will, zudem selbst in abgeschwächter Form als Impfreaktion auftreten.