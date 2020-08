Heiße Vulkansteine als Energiespeicher

So funktioniert es

Das Gestein wird im Gebäude mittels eines Heißluftstroms auf eine Temperatur von bis zu 750 Grad Celsius gebracht. Die in Wärme umgewandelte Energie kann auf diese Art und Weise eine Woche lang gespeichert, um bei Bedarf wieder in Strom umgewandelt zu werden. „Das thermische Prinzip dieses Speichers basiert auf bekannten Komponenten in einer neuartigen Kombination. So können bei der Wandlung der elektrischen Energie in einen Heißluftstrom Lüfter und Heizelemente genutzt werden“, erklärt Hasan Oezdem, Leiter des Energiespeicherprojekts bei Siemens Gamesa. Das vollständige Aufladen des Speichers dauert zirka 24 Stunden. Überwacht wird das Gebäude während des Prozesses von rund 880 Sensoren. „Die Wandlung von Strom zu Wärme und die Speicherung sind fast verlustfrei“, sagt Oezdem.



Die Wärme wird in einen Dampfkessel eingespeist, der eine Dampfturbine samt Generator antreibt. Damit wird die Energie wieder in Strom umgewandelt. Der Speicher reicht bei voller Ladung aus, um über 24 Stunden Strom zu produzieren. In der Versuchsanlage in Hamburg können bis zu 130 Megawattstunden (MWh) thermische Energie gespeichert werden. Damit lässt sich der Stromverbrauch von rund 3.000 Haushalten decken.