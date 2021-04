Heute ist der Supermond “Pink Moon” zu sehen

Heute ist der hellste Supermond des Jahres am Himmel zu betrachten. Im Mai folgt ein weiterer.

In der Nacht vom 26. auf den 27. April ist der sogenannte „Pink Moon“ wieder in seiner ganzen Pracht zu bewundern. Grundsätzlich scheint der Supermond – ein Begriff für einen Vollmond und einen Neumond, wenn dieser der Erde sehr nah ist – von Sonntagabend bis Mittwochfrüh. Am 27. April gegen 5.30 Uhr ist er aber wirklich vollkommen und besonders hell und groß.

Die Distanz zwischen Mond und Erde beträgt heute anstatt den durchschnittlichen 384.400 Kilometer nur noch 357.310 Kilometer, wie wetter.de berichtet.

Kein Rosa

Sein Name trügt aber: Zwar erscheint der Supermond in dieser Nacht außergewöhnlich hell und groß, rosa leuchtet er aber nicht. Seine Bezeichnung verdankt der Pink Moon den Ureinwohnern Nordamerikas. Jedes Jahr zu dieser Zeit blüht nämlich auch die pinke Phlox- bzw. Flammenblume.

Der Pink Moon ist einer von zwei Supermonden im Jahr 2021. Der sogenannte „Flower Moon“ folgt schon am 26. Mai.