Hightech-Kampf gegen Hurrikans beginnt

Wird die Zukunft stürmischer?

Gleich zwei Wirbelstürme noch vor Saisonbeginn: Das hat Seltenheitswert. Und wirft die Frage auf: Waren Alberto und Beryl eine vorwitzige Ausnahme oder ist der frühe Start ein Zeichen für eine, durch Klimawandel bedingte, regere Hurrikantätigkeit? Klimaforscher sind dazu untereinander geradezu bemerkenswert uneins.

So viel ist immerhin klar: Damit ein Hurrikan sich überhaupt formieren kann, braucht er eine Wassertemperatur von mindestens 26.5 Grad Celsius. Je wärmer das Meer, desto robuster der Sturm. Dass die Wassertemperatur in den Ozeanen gestiegen ist, steht außer Frage. Doch dadurch wirbelt es auch heftigere Scherwinde durch die oberen Luftschichten, was Hurrikane potenziell im Keim erstickt oder zumindest verhindert, dass sich ihre zerstörerische Energie ungehindert um das Auge in der Mitte des Sturms organisiert.

James Elsner ( Florida State University) geht es nicht um die Zahl der Stürme. Seine Analyse von Satellitendaten seit 1981 ergibt: „Die starken Hurrikans sind stärker geworden. Deren Windgeschwindigkeit hat zwei bis drei Stundenkilometer zugenommen.“ Das klingt nicht beeindruckend, aber: „Das destruktive Potenzial eines Sturms steigt mit höherer Windgeschwindigkeit nicht linear, sondern exponentiell an.“ Kein Wunder also, dass sich Versicherungen für solche Langzeittrends interessieren.

Wenn ein Hurrikan stärker wird

Hurrikan Katrina, der im August 2005 verwüstetet, ist ein klassisches – und tragisches – Beispiel, wie wichtig korrekte Prognosen über die Entwicklung des Sturmsystems sind. Hurrikan Katrina begann vor der Ostküste Floridas als vergleichsweise milder Hurrikan der Kategorie eins, zog westwärts, lud sich über dem warmen Wasser des Golfs von Mexiko auf und tobte als Kategorie 5-Monster auf die Küstenstadt zu, ehe er - immerhin noch als furchterregende Kategorie 3 - an Land ging.

„Den Wechsel in der Sturmintensität vorherzusagen gehört zu den schwierigsten Dingen in der Hurrikan-Forschung“, erklärt Stephen Nesbitt von der University of Illinois. „Denn dazu muss man in den Hurrikan hineinschauen“. Er dürfte dennoch einen Weg gefunden haben. Der Forscher analysierte die passiven Mikrowellendaten von Satelliten zwischen 1987 und 2008 und erkannte ein klares Muster: Sechs Stunden, bevor ein Hurrikan an Intensität zulegt, bilden die Gewitterbänder um das Auge einen besonders gut organisierten Ring. Theoretisch wäre Stephen Nesbitt mit dieser Methode zu 80 Prozent richtig gelegen. Die derzeitige Trefferquote in der Prognose von Intensität: weniger als 50 Prozent.