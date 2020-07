Hightech-Pflaster misst Temperatur und Puls

Der Patient oder aber auch der behandelnde Arzt kann so nachvollziehen, ob die Dosis eingehalten und die Tabletten rechtzeitig eingenommen wurden. Über eine entsprechende Applikation können Patienten aber auch erinnert werden, ihre Medikamente einzunehmen. Derzeit ist das System vor allem für Zulassungstests von neu eingeführten Medikamenten gedacht. Koetse zufolge ist der Prototyp bereits funktionsfähig und könnte innerhalb kurzer Zeit industriell gefertigt werden.



Smartes Pflaster

Etwas komplexer in der Umsetzung präsentierte sich ein am Holst Centre entwickeltes smartes Pflaster, das außen auf die Haut angebracht wird und verschiedenste Körperfunktionen messen soll. „Ein einfach zu messender Parameter ist die Körpertemperatur. Aber auch der Herzschlag, die Muskelspannung oder die chemische Zusammensetzung der Umweltumgebung könnten zukünftig über auf der Haut angebrachte Sensoren aufgezeichnet werden", so Koetse.

Ein derartiges mobiles Monitoring könnte etwa mehr Bewegungsfreiheit für Herzinfarkts-Patienten bedeuten, die nicht mehr an ihr Krankenzimmer und die dort befindlichen stationären Geräte gebunden wären. Personen, die in Arbeitsumgebungen mit schädlichen Stoffen konfrontiert sind, könnten über entsprechende Sensoren sichergehen, dass ihre Gesundheit keinen Schaden nimmt.

Energieversorgung als Herausforderung

Als größte Herausforderung für derartige aktive RFID-Systeme gilt neben der Materialbeschaffenheit, die mit dem menschlichen Körper kompatibel sein muss, aber weiterhin die Energiezufuhr. „Batterien können derzeit einfach nicht mit der rasanten Weiterentwicklung von Technologien mithalten. Das sieht man auch bei Smartphones und Notebooks", sagt Koetse. Als Ausweg gilt das sogenannte „Energy Harvesting", bei dem elektrische Energie durch die unmittelbare Umgebung des smarten Systems - etwa den menschlichen Körper gewonnen werden kann.