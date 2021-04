Hubble-Bild zeigt atemberaubenden Nebula-Schleier

Wind bildete Hohlräume

Der Wind wurde vor dem Tod des Sterns in das Gas gedrückt, was zu Hohlräumen führte, wie Sciencealert.com berichtet. Die Schockwelle, die bei der Supernova ausgelöst wurde, interagierte mit diesen Hohlräumen und energetisierte das Gas. Auf diese Weise entstanden die komplexen Strukturen des Schleiers. Die unterschiedlichen Gase setzen unterschiedliche Wellenlängen von Licht frei, die von den Forschern mit einem Farbcode versehen wurden. Ionisierter Wasserstoff ist etwa in roter Farbe zu sehen, doppelt ionisierter Sauerstoff in blauer.

Die Wissenschaftler haben die Nebula-Bilder von 1997 und 2015 miteinander verglichen. Ihren Berechnungen zufolge breitet sich der Schleier mit einer Rate von 1,5 Millionen Kilometer pro Stunde weiter aus. Zum Vergleich: Der Durchmesser der Erde beträgt fast 13.000 Kilometer.