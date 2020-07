Teleskop entdeckt faszinierenden Weltraum-Schmetterling

Planetare Nebel zählen zu den spektakulärsten Phänomenen im Weltraum, die oft mit sonderbaren Formen und Farben erstaunen. So auch der Planetennebel NGC 2899. Das Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile lieferte nun ein hochauflösendes Bild des Nebels, der mit seiner symmetrischen Form an einen riesigen bunten Schmetterling im All erinnert.

Zwei Sterne als Ursache

Wie die ESO mitteilte, sei der Nebel noch nie so detailliert fotografiert worden. Selbst die weniger stark leuchtenden Ränder, die den "Weltraum-Schmetterling" als Wolke umgeben, sind so gut sichtbar, dass sie die dahinterliegenden Sterne überstrahlen. Das Objekt ist zwischen 3000 bis 6500 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Vela angesiedelt. Die symmetrische Form wird durch zwei Sterne verursacht, von denen einer das Ende seines Lebens erreicht hat.