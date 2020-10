Hubble fotografiert explodierenden Stern

5 Milliarden Sonnen

Dabei erkennt man den Stern am Rande der Galaxie deutlich. Er strahlte zwischenzeitlich heller als 5 Milliarden Sonnen, bevor er erlosch. "Kein Feuerwerk der Erde kann mit dieser Supernova mithalten" sagt Adam Riess vom Space Telescope Science Institute (STScI) in einem Statement.

Die Supernova entstand aus einem Weißen Zwerg in einem binärem Sternensystem. SN 2018gv verleibte sich dabei Material des zweiten Sterns ein. Nachdem er eine kritische Masse erreicht hat, wird sein Kern so heiß und verwandelt sich in eine riesige Atombombe.

Supernovae dieses Types erreichen alle eine ähnliche ihre maximale Helligkeit. Indem Astronomen beobachten, wie hell eine Supernova genau scheint, können sie die Entfernung der Galaxie bestimmen, in der sich der sterbende Stern befindet.