IBM-Computer gewinnt Debatte gegen Menschen

„Wir wollten zeigen, dass man eine sinnvolle Diskussion zwischen Mensch und Maschine führen kann“, erklärt IBM-Forscher Noam Slonim. Mit der Arbeit am „Public Debater“ begann IBM kurz nach dem Erfolg des Jeopardy-Wettbewerbs, den Watson problemlos gewann. Neben dem Debattier-Computer standen rund 30 andere Projekte zur Auswahl.

"Nur ein Mittel zum Zweck"

Die Leistung war beeindruckend, der Computer formulierte eigene Argumente und griff nur hin und wieder auf wörtliche Zitate zurück. In den Reden streute der Computer auch kurze Scherze ein. Der „Public Debater“ war sogar in der Lage, mögliche Angriffe durch den Kontrahenten im Vorfeld zu erkennen und sprach diese direkt an, um sie zu entkräften - ein Vorgehen, das als Prokatalepsis bekannt ist.