IBM-Computer verlor beim Debattieren gegen Menschen

IBM gestand am Dienstag in einem Blog ein, dass bei der ersten Live-Debatte vor einem großen Offline- und Online-Publikum der menschliche Herausforderer Harish Natarajan zum Gewinner gekürt wurde. Für das US-Unternehmen ist die Niederlage trotzdem ein Gewinn.



Thema der Debatte am Montag in San Francisco waren Subventionen für Vorschulen. Das Programm Project Debater und Natarajan, der mehrere Debattier-Meistertitel trägt, hatten 15 Minuten Vorbereitungszeit. Das IBM-Programm argumentierte für die Subventionen - diese seien ein gutes Mittel, um den Ärmsten der Gesellschaft zu helfen. Natarajan argumentierte dagegen: Die Subventionen träfen den Kern der Ursache von Armut nicht und seien ein „politisch motiviertes Geschenk“ an Familien der Mittelklasse.