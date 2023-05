IBM will Rekord-Quantencomputer bauen

Im vergangenen Jahr hat IBM seinen Quantenrechner Osprey mit 433 Qubits vorgestellt, der über die bisher größte Anzahl eines IBM-Quantenprozessors verfügt. Nun will das Unternehmen innerhalb der kommenden 10 Jahre einen noch größeren Quantenrechner mit 100.000 Qubits bauen.

Angekündigt wurde die 100-Millionen-Dollar-Initiative auf dem G7-Gipfel in Hiroshima. Für den Bau des Systems kooperiert IBM mit der University of Tokyo und der University of Chicago. Der Rechner könnte in Vollbetrieb Probleme lösen, die kein herkömmlicher Computer lösen kann.

"Quantenzentriertes Supercomputing"

Ziel ist, dass die 100.000 Qubits mit den besten klassischen Supercomputern zusammenarbeitet, um Durchbrüche in der Arzneimittelforschung, Düngemittelproduktion oder Akkuleistung zu erzielen, wie MIT Technology Review berichtet. „Ich nenne das quantenzentriertes Supercomputing“, sagte Jay Gambett von IBM in einem Interview.

➤ Mehr lesen: IBM bringt Quantenprozessor mit 433 Qubits