Indische Raumsonde Chandrayaan-2 erreicht Mondumlaufbahn

Vierte Mondlande-Nation

Wenn alles planmäßig verläuft, soll die Landefähre Vikram vom Orbiter Chandrayaan-2 abkoppeln und am 7. September auf dem Südpol des Mondes landen. An Bord von Vikram wird sich auch der Rover Pragyan befinden, der auf der Mondoberfläche ausgesetzt werden soll. Mit der Mission will Indien das vierte Land nach den USA, Russland und China werden, dem eine Mondlandung gelingt.

Das Eintreten in die Mondumlaufbahn war eine der größten Herausforderungen der "Chandrayaan-2"-Mission. Wäre das Raumschiff zu schnell unterwegs gewesen, hätte es möglicherweise abprallen und im Weltraum verloren gehen können. Bei einer zu langsamen Geschwindigkeit wiederum hätte es durch die Anziehungskraft des Mondes zerschellen können.