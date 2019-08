Gecrashtes Raumschiff könnte Wasserbären am Mond verstreut haben

Eigentlich wollte Israel am 11. April das erste private Raumschiff auf dem Mond landen. Doch kurz vor der Landung versagte das Haupttriebwerk: Der Mondlander "Beresheet" krachte nahezu ungebremst auf die Oberfläche und zerschellte genauso wie der Traum zahlreicher Wissenschafter.

Auch der Traum von Nova Spivack, dem CEO der "The Arch Mission Foundation", dessen Ziel es ist, einen Backup-Planeten für die Erde zu finden, ist an diesem Abend teilweise zerplatzt. Seine Organisation hatte mit dem israelischen Mondlander eine so genannte "Lunar Library", quasi eine Mond-Bibliothek, auf den Erdtrabanten geschickt.