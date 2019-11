"Vater des Internets" und Van der Bellen auf Wiener Schulbesuch

Verschiedene Projekte

„Ich arbeite daran, dass jeder Zugang zum Internet bekommt.“ So hatte Google etwa beim „Project Loon“ einen Test durchgeführt, bei dem 50 Personen mit Hilfe von schwebenden Ballons mit Internet-Zugang versorgt wurden. Google hat zudem Milliarden Dollar in ein Netz aus Satelliten investiert, um in entlegenen Erdregionen stabilen Internetzugang zu ermöglichen. Dazu schweben Klein-Satelliten im Orbit.



Das Projekt, von dem Cerf selbst am aufgeregtesten spricht und man ihm seine Begeisterung regelrecht ansieht, ist Teil der Entwicklung eines interplanetaren Internets. Darunter versteht man eine geplante Erweiterung des Internets zu anderen Planeten unseres Sonnensystems. Die Arbeiten dazu laufen bereits seit 1997.

Internet im Weltraum

„Genau darum geht es beim Ingenieurwesen. Aus Science Fiction wird Realität“, sagt Cerf mit glänzenden Augen der futurezone. Der US-Informatiker, der großer Science-Fiction-Fan ist, erzählt, was dabei die größten Herausforderungen sind: „Die Signale müssen im Weltraum große Strecken zurücklegen und Planeten drehen sich. Das kann die Kommunikation komplett abschneiden.



Die Übertragung für Radiosignale dauert etwa 20 Minuten in eine Richtung, 40 Minuten in beide Richtungen. Die Netzwerkprotokolle müssen daher besonders tolerant gegenüber Verzögerungen sein und TCP/IP wurde dafür nicht geschaffen.“ In Zusammenarbeit mit der NASA und JPL hat Cerf dazu beigetragen, neue Protokolle zu entwickeln, die der einzigartigen Weltraumumgebung standhalten, in der die Mechanik der Umlaufbahn und die Lichtgeschwindigkeit die traditionelle Vernetzung extrem erschweren. „Wir sind in den USA dabei, die nächste Mission zum Mond für 2024 vorzubereiten. Bereits jetzt gibt es dazu im Vorfeld sehr viele Kooperationen und wir hoffen, dass die neuen Raumschiffe kompatibel sein werden, um miteinander interplanetär zu kommunizieren.“