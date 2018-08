ISS-Astronaut schließt Loch in Raumstation mit Daumen

Die an der Internationalen Raumstation ISS angedockte Sojus-Raumkapsel ist in der Nacht auf Donnerstag beschädigt worden. Durch ein etwa 1,5 Millimeter großes Leck sei es zu einem Druckabfall gekommen, bestätigte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau. Berichten zufolge wurde das Leck rasch vom deutschen Astronauten Alexander Gerst gestopft - mit seinem Finger. "Derzeit hat Alex seinen Finger auf dem Loch und ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Lösung dafür ist", sagte offenbar ein NASA-Mitarbeiter während eines Livestreams. Die russische Raumfahrtbehörde kommentierte die Berichte zum per Daumen geschlossenen Loch nicht.