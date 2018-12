ISS-Außeneinsatz: Fragen zu mysteriösem Loch bleiben

Kononenko war erst in der vergangenen Woche zur ISS geflogen. Zuvor wurde er speziell für seinen mittlerweile vierten Spaziergang im All vorbereitet. Kononenko sprach von einem erfolgreichen Einsatz, auch wenn die Zeit dabei überzogen wurde. „Ihr habt sehr gute Arbeit geleistet. Bitte ruht euch gut aus“, sagte Kononenko an die Kollegen auf der Erde. „Es war teils sehr schwierig, aber wir haben es geschafft“, hieß es aus dem Kontrollzentrum in Moskau.

In der Station unterstützte der deutsche Astronaut Alexander Gerst die beiden Russen. Er und zwei Kollegen sollen in gut einer Woche mit der beschädigten Kapsel zur Erde zurückkehren. Diese sei „bereit, nach Hause zu kommen“, sagte ein NASA-Sprecher. Die Schutzschicht der Kapsel erhitzt sich beim Eintritt in die Erdatmosphäre auf mehr als 1000 Grad Celsius, bevor Fallschirme den Sturz vor der Landung in Kasachstan abstoppen.