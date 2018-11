20 Jahre ISS: Das teuerste Ding, das je produziert wurde

Es gibt nur zwei bekannte Orte im Universum, an denen Menschen längere Zeit überleben können. Einer davon ist die Erde. Der andere ist seit 20 Jahren die Internationale Raumstation ISS. Dort gibt es Platz für maximal sechs Personen. Die derzeitige dreiköpfige Besatzung, darunter der deutsche Astronaut Alexander Gerst, repräsentiert die Weltraum-Vorhut der Menschheit. Keine anderen Vertreter der Spezies sind weiter von der Erde entfernt. Das wird bis auf Weiteres auch so bleiben. In rund 400 Kilometer Höhe umkreist die einzige, voll einsatzfähige Raumstation der Menschheit 15,5 Mal pro Tag den Planeten.